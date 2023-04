Da venerdì 14 aprile, è in radio e disponibile in digitale “PIGLIATE ‘NA PASTIGLIA”, il singolo tratto dall’album “Amore e Guerra” de IL TESORO DI SAN GENNARO progetto di Salvio Vassallo e Valentina Gaudini, coppia nell’arte e nella vita.

Pubblicato da SoundFly e RTF Records e distribuito da Self “Pigliate ‘Na Pastiglia” (https://bit.ly/41bEc7Z) è dei più grandi successi di Renato Carosone, l’americano di Napoli.

Carosone è stato un precursore: fu infatti il primo a contaminare la musica partenopea con un sound internazionale, intuizione che gli permise di posizionarsi in testa alle classifiche americane con un brano in lingua napoletana prima dell’exploit di Modugno.

«Quando ci hanno chiesto quale brano avremmo suonato al Premio Carosone (premio riservato alle eccellenze italiane in ambito musicale e che vede la band vincitrice assoluta dell’edizione 2022), nessuno dei pezzi a cui stavamo lavorando per il nuovo disco sembrava essere adatto. La scelta cadde per caso su “Pigliate ’na Pastiglia” che abbiamo spogliato e rivestito con un sound in netto contrasto rispetto all’originale – dichiara Salvio Vassallo – La nostra versione risente delle influenze dei Kraftwerk, di Laurie Anderson, di Kate Bush e, perché no, dei Matia Bazar di “Electro Shock”. Ovviamente abbiamo anche giocato sul doppio senso che poteva nascere dall’accostamento del titolo con la nostra musica a tratti psichedelica»

www.facebook.com/IlTesoroDiSanGennaro

www.instagram.com/iltesorodisangennaromusic

Atri articoli di Musica su Dietro La Notizia