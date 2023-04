Dopo aver regalato alla città il primo green smart wall alla Metro Garbatella di Roma, Yourban2030 e Myllennium Award, in collaborazione con ATAC, tornano a Metro Pietralata con un nuovo mosaico in bio resina per parlare di ambiente, portando avanti la mission di rigenerazione urbana di spazi altamente trafficati e con la creazione di nuove piazze virtuali connesse e fornitrici di servizi.

È stata così inaugurata “Il Tocco della Vita” di Anna Crespi, giovane fotografa vincitrice del premio speciale Yourban2030 per la sezione MyCity del Myllennium Award: un nuovo smart wall per la Capitale, dopo The Endless Growth di Jordi Bello Tabbi, vincitore di MyCity nel 2021.

Attraverso le immagini l’opera di Anna Crespi, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030, racconta il G Factor, il fattore G (Growth) della Sostenibilità, inteso come crescita di consumi e produzioni responsabili, come azioni di recupero della biodiversità, di tutela del nostro patrimonio alimentare, di contrasto alla fame nel mondo, di innovazione nei nostri sistemi di coltivazione.

Non solo opera d’arte: Il Tocco della Vita è anche riqualificazione urbana che passa attraverso la fornitura di servizi e la creazione di piazze virtuali condivise nelle aree a maggior traffico quotidiano cittadino.

Anche in questo caso, infatti, come già successo in passato alla fermata Garbatella, il green smart wall di Pietralata, sarà anche servizio al cittadino: dotato di tecnologia di prossimità, infatti, sarà in grado di comunicare contenuti ad hoc, fruibili attraverso smartphone e tablet dei cittadini che saranno di passaggio.

http://myllenniumaward.org/

www.yourban2030.org

