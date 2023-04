È la poesia l’ospite delle sale di Spazio.Zero di via Francesco Petrarca. Domenica 30 aprile, ingresso gratuito a partire dalle 20.30, l’autore Emilio Nigro dialoga con il giornalista Roberto Martalò e presenta la sua ultima fatica letteraria, Edipo in fuga. Le Letture saranno a cura di ZeroMeccanico Teatro.

La serata rientra nel cartellone della seconda edizione di Babele Off, rassegna artistica indipendente curata da Ottavia Perrone e Francesco Cortese.

Edipo in fuga, Les Flaneurs Edizioni, è una raccolta di versi d’esilio su quell’allontanarsi per necessità di sopravvivenza che inevitabilmente sporca lo sguardo sul mondo: l’osservazione diventa figlia di grumi prodotti e sciolti dal proprio vissuto.

Edipo è un uomo innocente, che ama dire la verità ed è per questo in fuga. Da sé, primo nemico, e da chi preferisce l’opportunismo all’autenticità. Edipo è straniero ovunque: non originario, inconsapevole. I versi creano ponti, tracce, incisioni, segni. Sono le manifestazioni esteriori di un’interiorità chiamata a testimoniare il sotterraneo, l’invisibile, l’intimo. La poesia traduce il vissuto e lo trasmette in modo istantaneo ed eterno allo stesso modo. Segni, suoni, manifestazioni puramente umane per approcci liberi, liberati.

NOTE BIOGRAFICHE

Classe 1981, Emilio Nigro è poeta e critico di teatro. Scrive per Hystrio, Persinsala.it, il Meridione. Premio Nico Garrone “ai critici più sensibili al teatro che muta” (Siena, 2011), ha scritto e messo in scena Teatranti (2010), Rifarsi (2012), Avemmaria (2015), Abbascio (2018). Tra le pubblicazioni Spezza il pane (2019), Provincia Cronica (2016), le poesie di Alterazioni di colore (2009), i racconti brevi Faceboom (2007) e Quel bar non esiste (2009). La poesia, il primo vagito.

Nel corso della serata, l’area espositiva sarà dedicata alle opere di di Gabriele Milla ed Ernesto Costa Cesari. Ad accomunare i due artisti un linguaggio introspettivo che si traduce in Gabriele in un segno realista, profondo e affascinante, in Ernesto in visioni astratte e sfuggenti.

Per info e prenotazioni telefonare o inviare un messaggio wa al numero 3483819266 – inviare una mail a zeromeccanicoteatro@gmail.com

