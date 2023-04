Gov’t Mule celeberrima band, annuncia il nuovo album: “Peace… Like A River”

La band Gov’t Mule annuncia il suo nuovo album registrato in studio Peace… Like A River, in uscita in giugno, e nel farlo svela il primo singolo “Dreaming Out Loud”, con Ivan Neville e Ruthie Foster.

Nel testo della nuova emozionante canzone il cantante, compositore, leggenda della chitarra e produttore Warren Haynes (vincitore di GRAMMY® Award) ha usato citazioni da ispirati discorsi di Martin Luther King, Robert e John Kennedy e del defunto leader dei diritti civili e rappresentante degli Stati Uniti John Lewis

“Peace… Like A River è molto ambizioso dal punto di vista degli arrangiamenti: ci sono numerosi colpi di scena piuttosto inconsueti nella musica che circola oggigiorno”, dice Haynes. “Allo stesso tempo, è un album che si basa su canzoni, stilisticamente molto vario. Canzone dopo canzone, direi sia il mio preferito.”

Peace… Like A River, il 12° album realizzato in studio dalla band e ideale seguito del loro album blues nominato ai Grammy Heavy Load Blues, uscirà il 16 giugno 2023 su etichetta Fantasy Records.

La scaletta di 12 canzoni vede anche la partecipazione degli ospiti Billy Bob Thornton, Celisse e Billy F Gibbons. Peace… Like A River Deluxe Edition (disponibile solo su doppio CD) include l’album originale di 12 brani più lo speciale EP Bonus di 5 tracce Time Of The Signs , che contiene quattro nuovissimi pezzi inediti e una versione alternativa della traccia dell’album “The River Only Flows One Way”, in questo caso con un intervento vocale di Warren.

Peace…Like A River – la track list:

1. Same As It Ever Was

2. Shake Our Way Out (ft. Billy Gibbons)

3. Made My Peace

4. Peace I Need

5. Your Only Friend

6. Dreaming Out Loud (ft. Ivan Neville and Ruthie Foster)

7. Head Full Of Thunder

8. The River Only Flows One way (ft. Billy Bob Thornton)

9. After The Storm

10. Just Across The River (ft. Celisse Henderson)

11. Long Time Coming

12. Gone Too Long

