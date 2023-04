G-Laspada, cantautore e polistrumentista pubblica “100metri”

È disponibile da venerdì 7 aprile “100metri”, il nuovo singolo del talentuoso cantautore e polistrumentista siciliano G-laspada.

“100metri” è una riflessione personale sul tempo in cui G-laspada si sofferma sulla necessità di saper fare i conti con quella perenne sensazione di ritardo che molti di noi provano. Occorre saper convertire questo sentimento in energia positiva, in un motore che spinga verso i propri obiettivi. L’importante è non fermarsi davanti alla paura, si può rallentare ma mai arrestarsi completamente, anche quando la sensazione di “stare sempre a 100 metri dalla meta” si fa più forte. Del resto, “della meta, a noi che ce ne frega?”.

«A tutti noi capita sempre più spesso di avere la sensazione di sprecare tempo – spiega G-laspada – E più scorrono le ore, i giorni, gli anni, più temiamo di non riuscire a realizzarci, di non riuscire a concretizzare gli aspetti della vita che più contano. Ma è davvero così? Forse no».

“100metri” giunge in seguito alla pubblicazione di “Nuvole”, “Scendi”, “Scusa”, “Luna” e “Indietro”, singoli che G-laspada ha rilasciato negli scorsi mesi dimostrando di avere una sensibilità e profondità musicale innate. I brani sono stati apprezzati a tal punto da essere inseriti in alcune delle playlist musicali più importanti, come “Anima R&B” di Spotify e “Super Indie” di Amazon Music.

Biografia

G-laspada, al secolo Giuseppe La Spada, è un cantautore, produttore e polistrumentista siciliano. Da teenager affronta il pubblico di importanti palcoscenici nazionali e internazionali, tra cui il Centre “Leonardo da Vinci” di Montreal (Canada). Nel 2015 scrive e produce l’album “BAILAN” (Sony Music Mexico) per la diva messicana Lucía Méndez e l’anno successivo fonda un suo studio di produzione: il Megalith Music. Dal 2019 lavora al progetto “Silent Nature”, una serie di live set organizzati in promontori suggestivi, mettendo in risalto la bellezza della natura, il tutto accompagnato sempre dalla musica.

