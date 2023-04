Da ieri venerdì 7 aprile, è disponibile in digitale “(Tra parentesi)”, il nuovo disco del cantautore da milioni di stream, Gianluca Modanese.

L’album contiene 8 brani inediti scritti dallo stesso artista e prodotti da Steve Tarta.

“(TRA PARENTESI)” è figlio del periodo in cui è stato scritto (i due anni di lockdown), il cantautore riprende tematiche ricorrenti quali la sua vita di tutti i giorni, l’amore e la fine di una relazione, ma ne affronta anche di nuove come la scomparsa del migliore amico, l’ansia e la paranoia.

«Questo è l’album della maturità – afferma il cantautore – sono cresciuto molto dai miei precedenti progetti sia dal punto di vista musicale che personale».

Questa la tracklist di “(TRA PARENTESI)”: “L’ULTIMA VOLTA (Prima di dormire)”, “NUVOLE (Troppe cose)”, “MAI (Pieno di niente)”, “BELLO COSÌ (Tutto)”, “POP CORN (6 Novembre)”, “SETTEMBRE (Dicono che)”, “COME HO FATTO (?)”, “PARANOIA (48h)”.

«L’idea di chiamare l’album così è nata un po’ per caso – afferma il cantautore – spesso mi trovavo ad avere due titoli per i brani finiti, e la maggior parte delle volte non sapevo quale scegliere, inoltre, mi piace l’idea delle parentesi. Le canzoni che scrivo sono semplicemente una fotografia delle mie esperienze di vita, di quello che vivo. Di conseguenza, questo album può essere considerato come la rappresentazione di una fase della mia vita, quindi una parentesi».

Più di 10.000 iscritti su YouTube, quasi 20.000 follower su Instagram, 50.000 ascoltatori mensili su Spotify, con il suo stile pop, Gianluca Modanese è diventato in pochissimo tempo il portavoce della Generazione Z.

È online il video di “Pop Corn (6 Novembre)” https://youtu.be/cQvLu7TWyx0 , prodotto da Marco Mannini presso i Massive Arts Studios di Milano.

https://www.instagram.com/gianlucamodanese

https://open.spotify.com/artist/3EvOGKxwzDenIvnfwmOgIT?si=RbueNbE1SMKTOd63gPre9g

https://www.youtube.com/channel/UCzz8aIcVKhgVOg_YdshL4gQ

