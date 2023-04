Calcio Nazionale femminile, l’Italia batte 2-1 la Colombia

A 100 giorni dal Mondiale, l’Italia si è avvicinata all’Australia e alla Nuova Zelanda con una vittoria. Allo stadio ‘Tre Fontane’ di Roma, l’Italia ha sconfitto 2-1 la Colombia grazie al gol di Valentina Giacinti e all’autorete di Monica Ramos: in mezzo, il calcio di rigore trasformato da Catalina Usme.

Per le Azzurre si tratta del secondo successo dopo quello contro la Corea del Sud che aveva chiuso l’Arnold Clark Cup: risultati che fanno morale in vista della fase finale del Mondiale, al via il 20 agosto e che vedrà al via anche la Colombia.

Clicca sul link e metti un mi piace sui ns social Instagram e Facebook

Altri articoli di Calcio su Dietro la Notizia