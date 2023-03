Pioniere della cucina sul web, dove nel 1999 ha creato Cookaround, il primo forum di cucina in Italia, Luca conta 1,8 milioni di follower su Facebook e oltre 70 milioni di visualizzazioni sul suo canale YouTube.

Si definisce un “cuciniere” curioso e goloso, che ama preparare da mangiare, soprattutto per gli altri. Nella sua cucina – rustica, semplice, ma mai banale – c’è spazio per ogni tipo di preparazione: dai piatti più tradizionali a quelli regionali, dalle ricette di famiglia a quelle dal sapore più etnico.

Insomma, la cucina di Luca Pappagallo è un posto per tutti, la porta è sempre aperta e il fuoco sempre acceso. La sua casa, pur essendo un luogo virtuale, è fatta di persone vere: qui si può trascorrere del tempo facendo semplicemente ciò che piace, ci si sente in famiglia, ci si confronta, si chiacchiera e si condivide la propria esperienza. Del resto la cucina è tutto questo: ricordi e ingredienti che si mescolano e danno vita a piatti generosi e confortevoli.

In questa stagione, Luca ci delizierà con nuove ricette per tutti i gusti. Ogni puntata avrà un tema: dal pane (pane all’aglio, pane al vapore cinese, pane veloce in padella), alle zuppe (zuppa di lenticchie e zucca, zuppa con polpette in stile messicano, Kartoffelsuppe tedesca con patate); dai primi più insoliti (pappardella al burro, aglio e acciughe, pasta con il finocchietto, pasta con crema di cipolle e pane abbrustolito) a quelli più veloci che si ispirano alla tradizione napoletana (spaghetti alla vesuviana, scarpariello con pomodorini, basilico, pecorino e parmigiano e spaghetti alla Gennaro). E tanti altri piatti tutti da provare!

Food Network

