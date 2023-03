David Vencl è emerso martedì dalle profondità del lago svizzero di Sils dopo un’immersione da record sotto il ghiaccio a più di 50 metri di profondità senza muta.

Il record di caduta verticale a 52,1 metri in un solo respiro fa seguito all’ingresso nel Guinness World Records del 40enne subacqueo ceco per aver nuotato per tutta la lunghezza di un lago ceco ghiacciato nel 2021.

Vencl si è immerso attraverso un buco nel ghiaccio e poi ha recuperato un cerchio di plastica da 50 metri di profondità per dimostrare la sua impresa, prima di riemergere attraverso lo stesso buco.

Ha riversato un po’ di sangue, si è seduto per un minuto e poi ha aperto una bottiglia di champagne. Una successiva visita in ospedale ha confermato che non c’era nulla di grave.

Il suo promotore Pavel Kalous ha dichiarato che il tuffo in Svizzera, a temperature comprese tra 1 e 4 gradi Celsius, ha richiesto 1 minuto e 54 secondi, un po’ più lento del previsto.

“Si è divertito , ma ammette di essere stato un po’ più nervoso del solito e di aver avuto qualche problema di respirazione”, ha dichiarato alla Reuters.

“Per lui non è affatto difficile stare in acqua fredda… La mancanza di ossigeno è una cosa normale per lui. Ma in questo caso era completamente diverso, perché è molto difficile lavorare con la pressione nelle orecchie in acqua fredda”, ha aggiunto.

“Se si combinano queste tre cose: l’acqua fredda, la mancanza di ossigeno e il problema di lavorare con la pressione, è una cosa davvero unica”, ha aggiunto.

