È morta Antonina “Ann” Uccello, la prima donna ad essere eletta sindaco nel Connecticut quando, nel 1967, ottenne una vittoria schiacciante come repubblicana ad Hartford.

Uccello, che ha prestato servizio nelle amministrazioni Nixon, Ford e Carter, è morta per cause naturali domenica sera in un ospedale di Hartford, ha dichiarato Jacqueline Gustafson, sposata con il nipote di Uccello, David Gustafson.

Aveva 100 anni.

I tributi dei leader politici dello Stato si sono riversati martedì pomeriggio, quando la notizia della scomparsa di Uccello ha iniziato a circolare.

“Ann Uccello è stata una pioniera, nata e cresciuta ad Hartford, di chiare origini italiane che ha dedicato la sua carriera nel servizio pubblico alla città che amava”, ha dichiarato il governatore democratico Ned Lamont in un comunicato. Aveva uno spirito e un’energia notevoli e lascia un’eredità duratura alla capitale del Connecticut”.

In una città fortemente democratica, ha sconfitto il sindaco in carica George Kinsella nelle elezioni del 1967 ed è stata rieletta due anni dopo.

Come sindaco, era nota soprattutto per aver confortato i residenti della città e per aver aiutato a prevenire le rivolte dopo l’assassinio di Martin Luther King Jr. nel 1968, secondo la Connecticut Women’s Hall of Fame, dove è stata inserita nel 1999.

Si è anche impegnata per proteggere i bambini dall’avvelenamento da piombo e ha contribuito a creare alloggi a basso e moderato reddito, secondo la Hall of Fame.

Uccello si candidò anche per il 1° distretto congressuale nell’area di Hartford nel 1970, ma perse una gara combattuta contro il democratico William Cotter prima di accettare l’incarico al Dipartimento dei Trasporti.

Uccello era una delle cinque figlie di immigrati dalla Sicilia, in Italia.

