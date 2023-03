Spirit de Milan: nuovi appuntamenti imperdibili

Una settimana ricca di appuntamenti allo SPIRIT DE MILAN, il locale meneghino dal gusto vintage che più che offre un palinsesto ricco di spettacolo, musica, cabaret e tanto divertimento.

Questi i prossimi appuntamenti:

MERCOLEDÌ 29 MARZO

Alle 20.30 – LA BALENA BIANCA: spettacolo che parla di come un uomo possa veleggiare una vita intera alla ricerca dell’incontro con la parte più remota di se stesso. Un reading musicato in un’alternanza di aneddoti, teatro e musica live per riflettere su temi universali quali l’ambizione, la rivalsa e l’utopica ricerca del senso della vita.

Alle 21.30 – PERCHÉ CI VUOLE ORECCHIO – OPEN MIC: il palco dello Spirit si apre a tutti (cantanti e musicisti amatoriali e non) per esibirsi con il proprio strumento musicale su uno o due brani a scelta. Per partecipare, bisogna prenotarsi al seguente link: https://forms.gle/BTnBy1VpqgnJdeFE6.

GIOVEDÌ 30 MARZO

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con I CIAPARATT: giovane trio musicale che propone dal vivo un raffinato repertorio della canzone popolare milanese rivisitando in questo stile famose canzoni del genere, da Gaber a Jannacci, Cochi e Renato I Gufi e Svampa.

VENERDÌ 31 MARZO

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con DANCE ANGELS: trio al femminile con un repertorio interamente improntato sulla Dance che ha contaminato il mondo musicale degli anni ‘70 e ’80, il tutto accompagnato dalle bellissime coreografie di 3 fantastiche front women. A seguire Dj Set con Alex Biasco.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2022), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (10 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2022), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 1 APRILE

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con LORENZO BALDASSO AND HIS GOOD MEN: il giovane talento Lorenzo Baldasso torna in scena con uno spettacolo dedicato a Mr. Benny Goodman, il Re dello Swing. Con lui, alcuni degli strumenti tipici come il vibrafono. A seguire Swing Dj Set con Big Mama.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2023).

DOMENICA 2 APRILE

Dalle 11 alle 21 – WUNDER MRKT: lo Spirit de Milan si popolerà di oltre 100 espositori dove poter acquistare creazioni artigianali, abbigliamento vintage, pezzi unici, oggetti di design e arte. Non mancheranno cibo, musica e tanta bella gente pronta a sorridere con gli occhi e a gustarsi ogni momento della giornata.

Dalle 11.30 alle 14.30 – esibizione della Compagnia Burattini Aldringhi.

Alle 15.00 – LA BANDA D’AFFORI: banda musicale di Milano per eccellenza, che nel 2003 ha ricevuto dal Comune l’Ambrogino d’oro per il suo impegno nella divulgazione della musica a Milano.

Alle 17.00 – HOT JAZZ CLUB con SPIRIT HOT FIVE.

Alle 20.30 – SPIRIT IN BLUES con WILD MEG & THE MELLOW CATS: concerto che rende omaggio alle sonorità e ai protagonisti (in particolare quelli femminili) del rhythm’n’blues a cavallo tra la fine degli anni ‘40 e la prima metà dei ‘50. Rievocando atmosfere e sonorità tipiche della musica del periodo propongono, con spirito ironico e coinvolgente, propongono un repertorio ricercato e accattivante ispirato ai grandi nomi del vecchio blues marchiato anni ‘40 e ’50.

L’atmosfera vintage tipica dello Spirit De Milan che è custodita nei suoi 1500 mq, non è solo musica dal vivo, risate e divertimento, ma anche buona cucina!

Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, è fortemente consigliata la prenotazione utilizzando il form online.

Prenotazioni cena: https://spiritdemilan.it/per-prenotare/

Informazioni e prenotazioni: festeggia@spiritdemilan.it

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan