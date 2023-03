Noel Gallagher’s High Flying Birds in Italia

NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS saranno protagonisti in Italia con un imperdibile appuntamento. Il cantautore britannico che ha lanciato il brit pop torna con i suoi High Flying Birds dopo quattro anni nel Bel Paese, l’8 novembre al Mediolanum Forum di Milano.

A partire dalle ore 10:00 di mercoledì 29 marzo, i biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 10:00 di giovedì 30 marzo su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.

Noel Gallagher’s High Flying Birds si sono esibiti sul Pyramid stage di Glastonbury nel giugno 2022, offrendo un set che abbraccia tutta la carriera a una delle folle più imponenti del fine settimana. Lo spettacolo è stato il culmine di un’estate di acclamati sold-out nei locali all’aperto di tutto il Regno Unito.

