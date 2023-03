Per rispondere tempestivamente ai bisogni dei ragazzi e delle loro famiglie a seguito del lungo periodo di traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 nasce nel garbagnatese il progetto ’Team Titan’s – Essere Forti Insieme’ per garantire loro gratuitamente assistenza e supporto psico-educativo.

Il progetto è finanziato da Fondazione Cariplo con il Bando ‘ATTENTA-MENTE Prendersi cura del benessere emotivo, psicologico, relazionale di bambine e bambini, ragazzi e ragazze’ con capofila Koinè cooperativa sociale e i partner Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme, Comuni di Novate Milanese e di Paderno Dugnano, ASST Rhodense, Consorzio SIR Solidarietà In Rete, ABPSI cooperativa sociale, Spazio Giovani impresa sociale.

Le ragazze e i ragazzi dagli 11 ai 16 anni del territorio riceveranno una risposta più ampia e articolata alle manifestazioni di malessere e disagio rilevate dai servizi territoriali grazie al progetto ’Team Titan’s – Essere Forti Insieme’ per prevenire forme di disagio e di malessere psico-fisico. Il progetto appena avviato proseguirà fino al dicembre 2024.

La UONPIA Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza territoriale ha raccolto dati molto preoccupanti riferiti al periodo di pandemia 2020-2021. Nel garbagnatese si sono registrate ben 1.300 richieste di valutazione psicologica/Disturbi Specifici Apprendimento, 300 prese in carico per Disturbi del Comportamento Alimentare, 300 prese in carico per autolesionismo, altrettante per trattamenti sanitari e un centinaio di ricoveri in area psichiatrica.

Grazie a un lavoro in rete che sarà realizzato con la collaborazione dei partner pubblici e privati, la rete di professionisti messi in campo si porrà come “ponte” tra adolescenti e adulti, tra malessere e riconquista del benessere, intensificando e sperimentando nuove reti di comunicazione e collaborazione tra enti e Servizi territoriale.

koinecoopsociale.it

Altri articoli di Salute su Dietro la Notizia