Proseguono i concerti nella splendida Sala Alessi del cinquecentesco Palazzo Marino, sede dell’amministrazione comunale di Milano e centro della vita politica, nell’ambito della rassegna Palazzo Marino in Musica.

L’occasione è data dall’esposizione presso le Gallerie d’Italia – Milano di Intesa Sanpaolo della mostra Dai Medici ai Rothschild. Mecenati, collezionisti, filantropi in corso dal 18 novembre 2022 al 26 marzo 2023 e curata da Fernando Mazzocca e Sebastian Schütze con il coordinamento generale di Gianfranco Brunelli.

Il terzo appuntamento, dal titolo “Candida, la Milano Classica”, vede i solisti di Milano Classica omaggiare un’importante mecenate dei nostri giorni, Maria Candida Morosini, che dal 1989 con il Fondo Morosini per la Musica e la Cultura sostiene molte realtà musicali tra cui proprio l’Orchestra Milano Classica, protagonista della vita artistica milanese da oltre 30 anni.

Il concerto ha in programma capolavori della musica da camera per archi, una delle passioni della signora Morosini: l’incompiuto Sestetto per archi di A. Borodin e il Sestetto per archi op. 70 Souvenir de Florence di P. I. Čajkovskij

Il concerto è previsto domenica 19 marzo 2023 con inizio alle ore 11.00, in Sala Alessi.

I biglietti d’ingresso sono gratuiti ma è necessaria la prenotazione: a partire dalle ore 10.00 di giovedì 16 marzo è possibile prenotarli online sul sito della rassegna (www.palazzomarinoinmusica.it) oppure ritirarli (fino a un massimo di due biglietti a persona) presso la biglietteria delle Gallerie d’Italia – Milano in piazza Scala, 6.

La rassegna è realizzata in collaborazione con il Comune di Milano, Gallerie d’Italia – Milano, ed è organizzata da EquiVoci Musicali e Fondazione Pasquale Battista.

La rassegna è sostenuta da Intesa Sanpaolo.

Sponsor tecnico Fazioli.

La direzione artistica è a cura di Davide Santi, Rachel O’Brien e Luca Carnicelli.

Palazzo Marino in Musica

La Musica dei Mecenati

Sala Alessi – Palazzo Marino

www.palazzomarinoinmusica.it

