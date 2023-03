“Non valgo niente”, il nuovo singolo degli Indastria

Da venerdì 10 marzo 2023 su tutte le piattaforme digitali: “Non valgo niente“, il nuovo singolo del progetto Indastria, la rock band indipendente padovana.

Un nuovo capitolo dolce-amaro che ci accompagna verso un nuovo album della band, una finestra intima e anche ironica dedicata a chi è incastrato in una routine scandita da giornate difficili.

“Non valgo niente” è la fotografia di una di quelle giornate difficili da vivere. Di quelle giornate dove appena apri gli occhi ti viene il sospetto che sarà dura, e appena esci di casa ti accorgi che è proprio così.

Ma non importa perché ci sono tanti come te in giro per la strada, quella strada che ti sei scelto e che alla fine un po’ ti piace.

Gli Indastria sono:

Mattia Rizzato (voce e synth), Francesco Casagrande (chitarra), Fabio Marcon (basso), Nicolò Chioato (batteria), Alessandro Brunetta (sax).

https://meiweb.it

Altri Articoli di Musica su La Notizia