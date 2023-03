Jerry Calà è stato colto da un malore nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 nella sua stanza di un hotel di Napoli. L’attore si trova nel capoluogo campano per girare un film di cui è protagonista e regista.

Trasportato d’urgenza in ospedale, Calà è stato sottoposto a un intervento per uno stent coronarico. Le sue condizioni adesso sarebbero buone e si confida in un rapido recupero dell’attore 71enne.

Mara Venier, molto legata all’attore, ha aggiornato i fan dal suo profilo Istagram concludendo il messaggio con “Amore mio che spavento mi hai fatto prendere”.

In queste settimane, Jerry Calà si trova a Napoli per le riprese di Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema di cui è regista e interprete principale. Il film è ambientato proprio tra il Capoluogo campano, Monte di Procida, Ischia e San Giovanni del Sannio in Molise. A comporre il cast della commedia anche Sergio Assisi, Antonio Fiorillo e l’italo-cinese Shi Yang Shi.

Jerry Calà

