Dopo il successo travolgente di “MORAL PANIC” e dell’Ep “MORAL PANIC II”, i NOTHING BUT THIEVES sono tornati con il nuovo entusiasmante singolo “WELCOME TO THE DCC”, disponibile in digitale e accompagnato dal videoclip ufficiale: www.youtube.com/watch?v=Y3FNUvJYGpE.

Il singolo è in radio da ieri, venerdì 17 marzo.

“Welcome to the DCC” è un brano rock, ma con un tocco funk sperimentale e influenze anni ’80, che delinea un sound unico che parte da una tensione iniziale per sfociare in un tripudio di synth e un ritornello incisivo.

Anticipa l’album “DEAD CLUB CITY”, in uscita il 7 luglio via RCA/Sony Music e da oggi in pre-order, e segna l’inizio di una nuova era per i Nothing But Thieves.

La band è pronta a tornare con testi che raccontano l’attualità e con un nuovo sound che testimonia e conferma la sua capacità di innovarsi e sperimentare diversi generi.

“Dead Club City” sarà composto da 11 tracce, un concept album che immerge l’ascoltatore in una vera e propria cittadina elitaria. La tracklist dell’album contiene le storie di diversi personaggi che abitano o ruotano attorno la “Dead Club City”.

La band sarà in Italia per un’unica imperdibile data sabato 1 luglio all’Ippodromo SNAI La Maura, sul palco degli I-Days Milano Coca-Cola in cui affiancheranno The Black Keys e Liam Gallagher.

Website | Instagram | Youtube

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia