Dopo il successo da tutto esaurito con Vale la pena tour 2022 nei teatri e a poche settimane dall’annuncio del loro Agua World Tour, Inti-Illimani & Giulio Wilson annunciano l’uscita di una canzone che parla a tutto il mondo: il loro nuovo singolo insieme è Sostenibile, fuori dal 10 marzo in radio e disponibile nelle piattaforme digitali, per The Saifam Group.

La canzone anticipa la pubblicazione di Agua, il primo album della loro collaborazione che uscirà a fine aprile 2023 per The Saifam Group (anche co-editore del progetto). Un brano tenero e positivo nelle parole e nei suoni, che esorta a una speranza nuova: rendere possibile l’impossibile “come un fiore che nel deserto crescerà”, come cantano.

Un viaggio Sostenibile

Sostenibile inizia il suo viaggio a Santiago del Cile, in una giornata di novembre. È frutto di un lavoro di gruppo, di piena collaborazione e condivisione di idee, sonorità, immagini. Giulio Wilson racconta questa sua esperienza: “Sostenibile nasce dall’unione di due mondi artistici differenti: quello cantautorale italiano e quello tradizionale, corale e latino degli Inti-Illimani, una fusione di culture distinte.

Non è consuetudine per gli Inti usare una batteria acustica, come non lo è per me usare strumenti a corda quali charango, o percussioni latine come le congas. Tutto si è unito in maniera armonica, tramite l’avvalersi di un linguaggio comunicativo semplice nella costruzione lessicale del testo e della progressione armonica e melodica della musica”.

Il singolo vuole lanciare un messaggio positivo, incoraggiante, di fronte alle ostilità, alle difficoltà che l’uomo vive ogni giorno e che si ripercuotono su questo pianeta. Tende la mano a chi lo ascolta e si lascia cantare. Sostenibile è un assaggio in musica di ciò che è contenuto nel primo disco di Inti-Illimani & Giulio Wilson, dal titolo AGUA (che verrà pubblicato a fine aprile 2023), che si prospetta come una proposta musicale inedita, in cui le sonorità della musica cilena incontreranno i suoni e le parole di Giulio Wilson, cantautore

geniale dallo stile ricercato e demodé.

Jorge Coulón, membro fondatore degli Inti-Illimani, racconta con parole di pura emozione il progetto discografico: “Suonare con Giulio, talentuoso cantautore e caro amico è un modo per avvicinarci alla nostra storia e per continuare a coltivare la passione che ci lega all’Italia”.

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia