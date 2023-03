Sarà ospitata presso Villa Pomini a Castellanza (VA), dall’11 al 26 marzo 2023, la mostra personale di pittura dell’artista Maria Enrica Ciceri dal titolo “Il rumore del silenzio”.

Il vernissage, in programma sabato 11 marzo 2023, alle ore 16.30, vedrà l’intervento della critica d’arte Fabrizia Buzio Negri e sarà arricchito da un reading del “Gruppo voci narranti”. La mostra, organizzata con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza, sarà aperta al pubblico per tre fine settimana consecutivi, negli orari dalle 15.00 alle 18.30 del sabato, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30 della domenica.

In esposizione opere realizzate negli ultimi tre anni e rappresentative della città di New York, ritratta durante il periodo del lockdown, quando la paura e il silenzio erano tangibili e regnavano ovunque.

“Una delle cose inquietanti che ha caratterizzato il periodo della pandemia – racconta Maria Enrica Ciceri – è stato il surreale silenzio: era una sensazione stranissima non sentire più il rumore delle auto, lo sgommare dei motorini, il rombo delle moto, il vociare consueto delle persone.

In quel silenzio assordante delle strade deserte, con i negozi chiusi, sembrava di vivere sospesi in una bolla.

Io, in quei momenti, per non pensare e combattere la noia, mi sono dedicata particolarmente alla pittura. ”

Al centro dell’opera di Maria Enrica Ciceri c’è la vocazione a rappresentare i paesaggi urbani delle metropoli occidentali. La sua indagine visiva si focalizza sull’imponenza delle costruzioni architettoniche, sulla vastità degli spazi, sugli elementi distintivi di ogni singola città, per cogliere il senso più profondo e invisibile dei grandi agglomerati urbani, nella loro condizione di continuo movimento e trasformazione.

