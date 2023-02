Gli Inti-Illimani e Giulio Wilson di nuovo insieme per Agua World Tour 2023: dopo il successo del Vale la pena tour che li ha visti protagonisti lo scorso anno nei teatri italiani, il gruppo cileno e il cantautore toscano annunciano una tournée mondiale, che farà tappa in Italia dal 12 al 22 maggio, per la presentazione dal vivo del loro primo disco insieme Agua, registrato tra Firenze e Santiago del Cile, in uscita il 28 aprile.

Sarà una proposta musicale inedita, in cui le sonorità della musica cilena incontreranno i suoni e le parole di Giulio Wilson, cantautore geniale dallo stile ricercato e demodé. Jorge Coulón, membro fondatore degli Inti-Illimani, racconta con parole di pura emozione il progetto discografico e il tour: “Per noi è sempre bellissimo tornare in Italia. Suonare con Giulio, talentuoso cantautore e caro amico è un modo per avvicinarci alla nostra storia e per continuare a coltivare la passione che ci lega all’Italia”.

AGUA WORLD TOUR – prodotto da IMARTS – sarà in Italia a maggio 2023, nelle principali città italiane: gli Inti-Illimani & Giulio Wilson saranno venerdì 12 maggio ai Giardini Luzzati di Genova; sabato 13 maggio, all’Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli) di Roma; domenica 14 maggio, al Teatro La Fenice di Senigallia; mercoledì 17 maggio, al Teatro Colosseo di Torino; giovedì 18 maggio, al Teatro Duse di Bologna; venerdì 19 maggio, al Teatro degli Arcimboldi di Milano; sabato 20 maggio, al Gran Padano Theatre di Mantova; domenica 21 maggio, al Gran Teatro Geox di Padova e, lunedì 22 maggio, al Tuscany Hall di Firenze.

I biglietti sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it, nei punti vendita autorizzati Ticketone e nei botteghini dei teatri.

Infoline: tel. 059 644688 – email: info@internationalmusic.it

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia