Intervenire in ecologia: performance artistica di Zhi Hongbo

Dall’inizio del XXI secolo, i problemi ecologici della Terra sono diventati sempre più gravi: il riscaldamento globale, il buco nell’ozono, lo scioglimento dei ghiacciai sono solo alcuni fra i diversi.

In questo contesto emergono alcuni interrogativi: “Che tipo di rapporto dovremmo avere con la natura?” e poi, “Di che tipo di natura abbiamo bisogno?”.

Il lavoro di questo artista è iniziato dall’esplorazione dell’espressione puramente estetica fino alla responsabilità sociale influenzando il pubblico attraverso opere di performance ambientale, sempre nell’attivo impegno all’interno del campo ecologico.

Zhi Hongbo è un artista ambientale di fama mondiale che da decenni continua a parlare di protezione degli oceani, della Terra e degli animali attraverso le sue varie forme di performance art ambientali.

Non molto tempo fa, la serie di opere “Ruins” ha suscitato scalpore nel mondo dell’arte e nella società vincendo la medaglia d’oro al concorso “PHOTOVIVO INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY AWARD CIRCUIT 2022”. Si tratta di un modello di figura umana appesa per i piedi a una trave del tetto, con una corda avvolta in plastica di scarto.

La donna è dolorante e intorpidita, il terreno è ricoperto di tubi metallici d’acciaio, i pneumatici sono incastrati nei tubi e il fuoco brucia, generando una scena di incredibile tensione. Un’altra opera di questa serie mostra una ragazza in uno stato di torpore in un ambiente insopportabile. L’idea espressa è che sono gli esseri umani a essere colpiti e a soffrire a causa dello smaltimento dei rifiuti, dell’uso eccessivo di plastica, della combustione di pneumatici usati e del disboscamento indiscriminato, che danneggiano gravemente l’ambiente naturale causando danni alla biodiversità.

Attraverso la sua arte performativa ambientale, Zhi Hongbo si rivolge direttamente al pubblico per la protezione dell’ambiente, scioccandolo attraverso attività visive, uditive e tattili e portando l’importanza della protezione ambientale al pubblico.

Di fronte al problema dell’inquinamento globale, egli ritiene che, in quanto operatore artistico, abbia l’obbligo di riflettere sullo stato attuale della società e la responsabilità di influenzare le persone intorno a lui attraverso le sue opere d’arte usando il suo potere per fare appello al pubblico.

“Tutto ciò che è ecologico, sostenibile e bello è ciò che ho perseguito per tutta la vita. La tutela dell’ambiente è una causa sulla quale posso lavorare per il resto della mia esistenza, in modo da salvaguardare insieme il pianeta per le generazioni future”.

Testo di Yang Wei

A60 International Art

