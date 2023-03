In un Paese in cui il sesso gay è già punibile con l’ergastolo, gli attivisti hanno condannato la nuova legge proposta come “demonizzazione”.

I parlamentari ugandesi hanno reintrodotto una controversa proposta di legge anti-LGBTQ, che descrive l’omosessualità come un “cancro”, suscitando una forte condanna da parte degli attivisti per i diritti.

Asuman Basalirwa, un deputato dell’opposizione, ha fatto questa osservazione durante la presentazione della proposta di legge che mira a punire il sesso gay e “la promozione o il riconoscimento di tali relazioni”.

“In questo Paese, o in questo mondo, parliamo di diritti umani. Ma è anche vero che ci sono torti umani. Sostengo che l’omosessualità è un torto umano che offende le leggi dell’Uganda e minaccia la santità della famiglia, la sicurezza dei nostri figli e la continuazione dell’umanità attraverso la riproduzione”, ha detto Basalirwa, tra gli applausi dei legislatori.

Durante un servizio di preghiera tenutosi in parlamento e a cui hanno partecipato diversi leader religiosi, Anita Among, speaker del parlamento, ha dichiarato: “Vogliamo apprezzare i nostri promotori dell’omosessualità per lo sviluppo economico sociale che hanno portato al Paese”, riferendosi ai Paesi occidentali e ai donatori. “Ma non apprezziamo il fatto che stiano uccidendo la morale. Non abbiamo bisogno dei loro soldi, ma della nostra cultura”.

In Uganda, un Paese cristiano ampiamente conservatore, il sesso omosessuale è già punito con l’ergastolo. Il progetto di legge originale prevedeva la pena di morte per il sesso gay.

Questa nuova legge è il culmine di quello che è chiaramente un aumento deliberato della retorica ostile contro le minoranze sessuali e di genere da parte di figure pubbliche negli ultimi mesi, ed è deludente che i politici ugandesi stiano ancora una volta usando l’omofobia per ottenere capitale politico”, ha dichiarato Oryem Nyeko, ricercatore della divisione Africa di Human Rights Watch.

“La presentazione di questo disegno di legge aumenta la violenza contro le persone LGBT che stanno già affrontando molte violenze”.

Leggi altre news di attualità dal mondo su Dietro La Notizia.