Le più importanti organizzazioni per i diritti umani chiedono alle Nazioni Unite di intervenire sulla distruzione del diritto all’aborto negli Stati Uniti.

In una lettera inviata mercoledì da quasi 200 organizzazioni ed esperti, gli autori spiegano come, dall’annullamento del diritto costituzionale federale all’aborto nel giugno 2022, circa 22 milioni di donne e ragazze in età riproduttiva vivono in Stati in cui l’accesso all’aborto è ora vietato o inaccessibile.

I divieti di aborto nei 13 Stati in cui esiste, potrebbero fare un’enorme differenza nei luoghi in cui il diritto è tutelato.

Tra i firmatari figurano il Global Justice Center, Pregnancy Justice, Amnesty International e Human Rights Watch. Ad essi si unisce una più ampia coalizione di gruppi e singoli sostenitori dei diritti umani e della giustizia economica e razziale.

Le restrizioni all’aborto, scrivono i firmatari, negano “l’autonomia decisionale e corporea delle donne in un modo che rifiuta la dignità e l’uguaglianza delle persone che possono rimanere incinte”.

La lettera include esempi dannosi da quando la legge antiaborto è stata riapplicata, tra cui il caso di una paziente del Wisconsin che è stata lasciata sanguinare a casa per 10 giorni dopo un aborto spontaneo perché il personale dell’ospedale temeva di violare il divieto di aborto dello Stato se fosse intervenuto per prestare assistenza.

Il documento illustra anche i casi di diverse pazienti che hanno dovuto recarsi all’estero per abortire dopo essersi viste rifiutare le cure per una gravidanza ectopica, e di altre a cui è stata negata la chemioterapia a causa della gravidanza.

Qualsiasi eccezione che consenta l’aborto in circostanze molto ristrette – ad esempio, quando l’aborto è necessario per salvare la vita della gestante o quando la gravidanza è il risultato di uno stupro – è praticamente impraticabile, scrivono i firmatari.

Questi abusi sono da imputare all’amministrazione Biden, ha aggiunto Ryan del Global Justice Center.

“Abbiamo assistito a un costante servizio di supporto da parte dell’amministrazione Biden-Harris ma solo a parole”, senza azioni sufficienti, ha detto.

Global Justice Center sottolinea, ad esempio, che l’amministrazione Biden potrebbe rendere più facilmente disponibili i farmaci per l’aborto eliminando le norme inutili su alcuni farmaci.

