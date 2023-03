Christine and the Queens annuncia oggi il suo nuovo album PARANOÏA, ANGELS, TRUE LOVE, in uscita il 9 giugno via Because Music/Virgin Music LAS nei formati 3xLP, CD e digitale.

Il primo singolo del disco, “To be honest”, è stato presentato da Clara Amfo su BBC Radio 1 come Hottest Record In The World ed è disponibile in streaming e download da oggi.

“To be honest” è un primo assaggio etereo e ricco di synth dell’album più completo che il talento francese abbia mai realizzato. Il brano è accompagnato da un video diretto da Chris girato sulla costa inglese.

Paranoïa, Angels, True Love è scritto, eseguito e prodotto da Christine and the Queens, con la co-produzione di Mike Dean (Lana Del Rey, Beyonce) e la partecipazione di 070 Shake e Madonna.

Chris spiega: “Questo nuovo disco è la seconda parte di un gesto lirico che comprendeva anche ‘Redcar les adorables étoiles’ del 2022. Ispirandosi alla gloriosa drammaturgia dell’opera iconica di Tony Kushner, Angels in America, Redcar era colorato e assurdo come il personaggio di Prior, inviato nel suo folle spazio onirico.”

Di seguito la tracklist completa del nuovo album:

PARANOÏA, ANGELS, TRUE LOVE

01. Overture

02. Tears can be so soft

03. Marvin descending

04. A day in the water

05. Full Of Life

06. Angels crying in my bed (feat. Madonna)

07. Track 10

08. Overture (feat. Mike Dean)

09. He’s been shining for ever, your son

10. Flowery days

11. I met an angel (feat. Madonna)

12. True love (feat. 070 Shake)

13. Let me touch you once (feat. 070 Shake)

14. Aimer, puis vivre

15. Shine

16. We have to be friends

17. Lick the light out (feat. Madonna)

18. To be honest

19. I feel like an angel

L’annuncio di oggi segue la notizia che Christine and the Queens curerà il celebre Meltdown Festival al Southbank Centre di Londra dal 9 al 18 giugno 2023 e si esibirà come headliner al BBC Radio 6 Music Festival di quest’anno il 25 marzo a Manchester.

Si esibirà inoltre in una serie di festival in tutto il mondo, tra cui il Coachella in California, il Primavera Sound a Barcellona e a Madrid, nonché in alcuni slot da headliner al Roskilde in Danimarca e al Wilderness nel Regno Unito, e altri saranno presto annunciati.

https://www.christineandthequeens.com/

Facebook // Twitter // Instagram // Discord

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia