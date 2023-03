A Piedi Nudi Parade - Giornata Mondiale della Poesia 2023

In occasione della Giornata Mondiale della Poesia 2023 (21 marzo) le Associazioni Interrogante Spettacolo e Cubeart, in collaborazione con Instituto Cervantes, Università degli Studi di Milano, Casa della Poesia di Milano, Piccolo Museo della Poesia-Ex Chiesa di San Cristoforo di Piacenza, associazione Sentiero dei Sogni di Como, associazione Sinitah, associazione La Fabbrica dei Grilli, Radio Popolare (trasmissione “Percorsi PerVersi”) e Criar Unimi presentano “A PIEDI NUDI PARADE”, progetto multiculturale artistico e formativo itinerante che si pone l’obiettivo di educare giovani e adulti alla “complessità” intesa come interrelazione fra i popoli, scoperta di culture e di nuove conoscenze atte ad arricchire la mente e l’animo di ogni persona

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio dell’ambasciata di Cuba in Italia e il Comune di Milano, Como e Piacenza, dopo l’anteprima comasca svoltasi domenica 12 marzo alla biblioteca di Brunate con il progetto “Sulle orme di Plinio e Guglielma, antichi modernissimi” del poeta Pietro Berra, dal 14 marzo al 5 aprile si svolgerà tra Milano e Piacenza in sei differenti tappe.

Un progetto educativo che affonda le radici nel territorio, costruito attraverso la ricerca e la valorizzazione degli Istituti educativi, gli enti, gli artisti e le realtà associative che da sempre lavorano sulla inclusione e sulla conoscenza delle culture di lingua ispanica che abitano il territorio.

Le iniziative sono state pensate per valorizzare il rapporto tra arte, educazione e cultura, riformare i saperi, aprire i confini tra le discipline, valorizzare il pensiero plurale e la molteplicità delle intelligenze, perché in un mondo sempre più globalizzato e interconnesso l’uomo deve imparare a guardare oltre le proprie certezze, i propri valori e le proprie verità.

Ospite d’onore della manifestazione sarà la poetessa cubana Giselle Lucia Navarro, per la prima volta in Italia, per presentare anche mercoledì 5 aprile all’Università Statale di Milano (Dipartimento di Lingue e Letterature, Culture e Mediazioni) il suo ultimo libro di poesie “Criogenia” (Ensemble Edizioni, 2021).

