Radio Mast, redazione territoriale di Rho legata a radio20zero, ha incuriosito negli anni anche i ragazzi e le ragazze più piccoli, che si sono avvicinati allo spazio Mast per il supporto allo studio.

Spesso, al termine dei compiti, i ragazzi sono stati invitati nello studio radio per realizzare un’intervista o semplicemente per fare due chiacchiere al microfono. La richiesta di vivere questi momenti si è moltiplicata negli ultimi mesi, da qui l’idea di un nuovo progetto, sostenuto dagli assessorati ai Giovani e alla Scuola, coordinati dall’assessore Paolo Bianchi.

Mast ha scelto di dedicare uno spazio e un tempo per rispondere a questo desiderio: da ottobre, ogni quindici giorni dalle 15 alle 16.30, di venerdì, i ragazzi e le ragazze dagli 11 ai 14 anni hanno la possibilità di costruire la propria Teen Radio.

Il laboratorio prevede momenti di gioco e di formazione volti a creare una vera e propria redazione che possa in futuro creare dei contenuti quali podcast, dirette, spot ma anche imparare la gestione della regia, del mixer…

È un’occasione per allenare le proprie competenze comunicative, imparare a gestire la voce rispettando i tempi. Uno strumento che permette di dare voce alle proprie passioni condividendole insieme a un gruppo di pari.

L’obiettivo a lungo termine che lo staff educativo si è proposto è quello di creare un gruppo di giovanissimi che possa inserirsi nel palinsesto generale della web radio già esistente: diversi sono i momenti in cui grandi e piccoli si mischiano per poter sperimentare un diverso metodo di educazione peer to peer ma anche per poter vivere esperienze differenti, aggregative e formative che favoriscano la crescita e il benessere dei ragazzi.

Per informazioni si può contattare Silvia Raho, della cooperativa La Fucina, al numero 388-8582612.

