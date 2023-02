Tra lo stupore dei passanti e con l’ausilio della Polizia locale, dal 31 gennaio 2023, la sperimentazione nell’utilizzo di THEO, un robot per le consegne che girerà lungo le piste ciclabili per consegnare documenti, farmaci, libri, sta esaltando la cittadinanza.

Fino a sabato 4 febbraio il prototipo si muoverà nella città di Rho lungo cinque diversi percorsi per una prima sperimentazione urbana su strada, dopo le prime avvenute in Germania in spazi chiusi.

“THEO – spiegano Victor Borsche e Aswin Ramachandran – è il primo robot semiautonomo per le consegne in Europa, ottimizzato per le piste ciclabili. Grazie al nostro esclusivo stack tecnologico di tele-monitoraggio, stiamo realizzando una soluzione che si adatta perfettamente alla nuova legge pionieristica sulla guida autonoma L4 in Germania. THEO sarà offerto come soluzione sostenibile di consegna a servizio completo e può ridurre i costi dell’ultimo miglio fino all’80%. I nostri robot sono a emission zero, possono guidare fino a 20 km/h sulla pista ciclabile, trasportando un carico utile fino a 100 kg in 8 diversi scomparti. Hanno un’autonomia di movimento pari a 130 chilometri.

Abbiamo completato i primi progetti pilota in diversi campus in Germania e pianificato le prime consegne sulle strade pubbliche. Obiettivo è ridurre il traffico e rendere le città più ecologiche. Siamo felici di portare qui a Rho il nostro progetto.

I vantaggi principali offerti da THEO sono la consegna dell’ultimo miglio a emissioni zero e una significativa riduzione dei costi di manodopera rispetto all’impiego di autisti umani”.

Victor Borsche ha 29 anni, è tedesco ed è esperto di business. Aswin Ramachandran è di origine indiana e vive da dieci anni in Germania. Ha 31 anni.

Il primo è CEO & Co-Founder, il secondo è CTO & Co-Founder della start up.

www.heytheo.co http://www.comune.rho.mi.it

