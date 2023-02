Sono quattro gli appuntamenti di febbraio con la musica dal vivo al Cuccagna Jazz Club di Milano, presso il ristorante un posto a Milano. Come sempre, la rassegna “Il Rito del Jazz”, organizzata da Musicamorfosi con il sostegno di Nuovo Imaie, prevede ogni martedì, in Cascina Cuccagna, in via Cuccagna 2/4, un doppio set alle ore 19.30 e alle 21.30 (ingresso libero; prenotazioni: info@unpostoamilano.it; tel. 025457785).

Il gruppo residente del mese è il quartetto del vibrafonista e compositore Gabriele Boggio Ferraris, con Massimiliano Milesi (sax), Alessandro Rossi (batteria) e Giacomo Papetti (basso). Si parte martedì 7 febbraio con due special guest d’eccezione quali le cantanti Simona Severini e Gaia Mattiuzzi. Il gruppo di Gabriele Boggio Ferraris presenterà il nuovo album “Change”, appena uscito, che racchiude sette brani originali, di cui cinque firmati dal leader.

Martedì 7 febbraio, ore 19.30 e 21.30

CHANGE / GABRIELE BOGGIO FERRARIS QUARTET

Gabriele Boggio Ferraris (vibrafono), Massimiliano Milesi (sax), Alessandro Rossi (batteria),

Giacomo Papetti (basso) feat. Simona Severini (voce e chitarra) e Gaia Mattiuzzi (voce).

Cuccagna Jazz Club

