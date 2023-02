Sting diventa un membro della Ivors Academy

La Ivors Academy ha appena annunciato che Sting è l’ultimo cantautore a diventare membro della Società, l’onorificenza più prestigiosa che l’Accademia possa concedere. Sting riceverà il premio all’evento ‘The Ivors’ il 18 maggio a Londra.

Inoltre, l’Accademia ha annunciato che Amazon Music sarà il nuovo sponsor dell’evento per una collaborazione che amplificherà il riconoscimento dei premi e la celebrazione dei cantautori a livello mondiale.

Per celebrare questo evento, del quale Sting è il protagonista, Amazon Music ha condiviso una demo esclusiva del brano dell’artista ‘If it’s Love’, tratto dal suo ultimo album ‘The Bridge’, che offre una rara panoramica del processo creativo di uno dei cantatori più importanti al mondo.

Sting diventa così il ventitreesimo membro designato dall’Accademia nei suoi 79 anni di storia, un onore riservato solo a coloro che hanno veramente saputo rimodellare e ridefinire l’arte della creazione musicale. Sting si unisce così ad un roster di altri grandi cantautori, tra cui Sir Paul McCartney, Kate Bush CBE, Joan Armatrading MBE e Peter Gabriel, che ha ricevuto il premio nel 2022.

Parlando del Premio, Sting ha dichiarato: “Fra tutti i premi nel mondo della musica, The Ivors sono per me i più prestigiosi. Scrivere canzoni è un mestiere per persone qualificate, e The Ivors Academy è la loro corporazione. Quindi sono lieto ed onorato di ricevere questo Premio ed entrare a far parte di questa associazione, unendomi e riconoscendo questo straordinario gruppo di colleghi cantautori e tutti coloro che ci hanno preceduto”.

https://ivorsacademy.com

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia