“Ok. Respira”, il nuovo album di Elodie, esce venerdì 10 febbraio su tutte le piattaforme digitali e nei negozi di dischi, già attivo il preorder anche per le edizioni speciali CD e LP autografati.

“Ok. Respira” è un album pop caratterizzato da sonorità disco, composto da 13 tracce.

Oltre a 7 brani inediti, tra cui “DUE” in gara alla 73ª edizione del Festival di Sanremo, conterrà le già note “PURPLE IN THE SKY”, fuori oggi su tutte le piattaforme digitali, “OK. RESPIRA”, ottavo singolo consecutivo al primo posto dell’airplay radiofonico, “TRIBALE” (disco di platino), “BAGNO A MEZZANOTTE” (triplo disco di platino), “VERTIGINE” (disco di platino), e “PROIETTILI (TI MANGIO IL CUORE)” con Joan Thiele, parte della colonna sonora del film di Pippo Mezzapesa che ha segnato l’esordio cinematografico di Elodie.

Prosegue la collaborazione con Giampaolo Sgura, uno dei più celebri fotografi del panorama internazionale, a cui è stata affidata la direzione creativa dell’intero progetto visivo dell’album “Ok. Respira”. Oltre ad aver già diretto il videoclip ufficiale dell’omonimo singolo, curerà anche quello di “Due”.

Venerdì 12 maggio Elodie sarà inoltre protagonista del suo primo live al Mediolanum Forum, prodotto da Vivo Concerti. I biglietti sono disponibili su www.vivoconcerti.com

“OK. RESPIRA” TRACKLIST:

Purple In The Sky (Prod. DRD)

Danse La Vie (Prod. DRD)

Strobo (Prod. DRD)

Due (Prod. Katoo, Dardust)

Respira (Prod. ITACA)

Mai Più (Prod. DRD)

Bagno a mezzanotte (Prod. Marz, Zef)

Boy Boy Boy (Prod. Drillionaire)

Tribale (Prod. ITACA)

Apocalisse (Prod. DRD)

Vertigine (Prod. DRD)

Una Come Cento (Prod. Katoo, DRD)

Proiettili (Ti mangio il cuore) (Prod. Joan Thiele, Emanuele Triglia)

