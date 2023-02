Milano Serravalle – Milano Tangenziali: comunicato chiusure

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di competenza ASPI 2° Tronco di Milano, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 2 Marzo alle ore 05:00 di Venerdì 3 Marzo 2023 e dalle ore 22:00 di Sabato 4 Marzo alle ore 07:00 di Domenica 5 Marzo 2023, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A8-Laghi) nella tratta compresa tra lo svincolo S.S.33 Rho/Legnano (Km 2+620) e l’Interconnessione A50-A8 (Km 0-300). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Pero-Fiera per la medesima carreggiata nord. I percorsi alternativi prevedono la deviazione del traffico in viabilità ordinaria sulla S.S.33 del Sempione per il successivo ingresso in Autostrada A8 al casello di Legnano.

Per lavori di manutenzione dei dispositivi sicurvia, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 2 Marzo alle ore 03:00 di Venerdì 3 Marzo 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.35 MI-Ticinese (Km 21+386) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo successivo Quinto de’ Stampi (Km 23+820).

– dalle ore 01:00 alle ore 06:00 di Venerdì 3 Marzo 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P.412 direzione Opera/PV (Km 26+249) da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo (uscita MI-Vigentina).

A51 TANGENZIALE EST

Per lavori di rimozione cantiere permanente sul canale Villoresi alla progressiva km 143+000 dell’Autostrada A4 di competenza ASPI 2° Tronco di Milano, verrà effettuata la seguente chiusura:

Dalle ore 21:00 di Venerdì 3 Marzo alle ore 06:00 di Lunedì 6 Marzo 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A4-A51 (Km 20+650) in uscita per Torino da carreggiata nord (direzione Usmate). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico allo svincolo S.P.13 Monza (Km 21+040) per il successivo ingresso in Autostrada A4 attraverso la viabilità ordinaria allo svincolo Cinisello/Sesto (A4, Km 136+00).

A52 TANGENZIALE NORD

Per lavori correlati al completamento dei lavori di riqualifica e potenziamento della ex S.P.46 Rho-Monza, si rendono necessarie le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Martedì 28 Febbraio alle ore 05:00 di Mercoledì 1 Marzo 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata dalla S.P. ex S.S.35 provenienza Meda (Km 13+940) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo Bollate-Cormano (Km 16+050) per il successivo ingresso in carreggiata sud.

Per lavori di rimozione cantiere permanente sul canale Villoresi alla progressiva km 143+000 dell’Autostrada A4 di competenza ASPI 2° Tronco di Milano, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Venerdì 3 Marzo alle ore 06:00 di Sabato 4 Marzo 2023 e dalle ore 22:00 di Domenica 5 Marzo alle ore 06:00 di Lunedì 6 Marzo 2023, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’Interconnessione A4-A52 (Km 4+304) in uscita per Venezia da entrambe le carreggiate nord (direzione A50-A8-Rho) e sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo prevede la deviazione allo svincolo Monza Sant’Alessandro (Km 4+500) per il successivo ingresso in Autostrada A4 attraverso la viabilità ordinaria al casello di Agrate Brianza (A4, Km 145+900).

