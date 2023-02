Continuano gli appuntamenti della rassegna serate del Teatro LaBolla. Prossimi appuntamenti, venerdì 3 marzo alle ore 21, con “Ladies Body Show”, uno spettacolo che riflette sulla consapevolezza di sé e del proprio corpo. Con la regia di Silvia Gribaudi e Matteo Maffesanti.

Segue, il 5 marzo alle ore 16.00,

“Ridere Ridere Ridere Ancora”, uno spettacolo tutto dedicato alle famiglie, prodotto da Ullallà Teatro, per riscoprire insieme il valore della risata.

LADIES BODY SHOW

Venerdì 3 marzo 2023 |ore 21.00

produzione Qui e Ora Residenza Teatrale e Zebra

regia Silvia Gribaudi e Matteo Maffesanti

con Francesca Albanese, Silvia Baldini e Laura Valli

Come selezioniamo le cose e le persone che ci circondano? I nostri occhi e il nostro cervello decidono come siamo noi e come sono gli altri in base ai nostri gusti personali, alle nostre emozioni, al nostro vissuto.

Quanto siamo influenzati dalle immagini? Dagli stereotipi? Dall’esterno che ci circonda?

LADIES BODY SHOW è una performance che porta l’attenzione su come ognuno di noi sceglie, seleziona, elimina, giudica attraverso lo sguardo. I nostri occhi decidono come siamo noi e come sono gli altri.

Uno show in cui lo spettatore è parte attiva nella scelta di chi incarna il SUCCESSO o chi il FALLIMENTO. Un modo di riflettere sul senso di queste due parole: successo e falli- mento e su come possano demolire la nostra comunità sociale. Obiettivo artistico è mettere in discussione i sistemi di valore selettivi umani e sociali.

INTERO: 20 euro

RIDOTTO: 15 euro

RIDERE RIDERE RIDERE ANCORA

Domenica 5 marzo 2023 |ore 16.00

produzione Ullallà Teatro

di e con Pippo Gentile

2051: In un ipotetico futuro molto prossimo il temibile professor Serio De Profundis vuole bandire il divertimento dalla faccia della terra. Passa le sue giornate alla caccia di libri, film, canzoni, poesie e qualsiasi altro reperto che possa suscitare nell’animo umano leggerezza e divertimento.

Nel suo fantasmagorico e tecnologico studio ha molto lavoro da fare, i reperti che trova sono numerosi e “inorridenti”. Tra una pausa e l’altra si concede un piccolo svago: un viaggetto col suo teletrasporto.

Ci vorrà l’aiuto indispensabile dello spirito puro dell’inserviente nonché uomo delle pulizie per stanare l’antivirus della risata che De Profundis ha installato e per lasciarci contagiare dall’unico virus rivelatosi altamente salutare: la risata.

INTERO: 8 euro

UNDER12: 5 euro

BIGLIETTI E INFORMAZIONI: LaBolla Teatro | P.zza della Resistenza 32 – Bollate (MI) | 02.35005575 – 800.474747 | info@labollateatro.it – www.labollateatro.it

ABBONAMENTO APPASSIONATI: 3 spettacoli serali a scelta € 30.

