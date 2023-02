Il 26 febbraio il crooner e cantautore salentino MAURIZIO PETRELLI, sarà in concerto alle Officine Cantelmo di LECCE (Viale De Pietro, 8/a – inizio concerto ore 20.00) per presentare live i brani del suo ultimo album “SCRIVO CANZONI PER MOSCHE E ZANZARE” (Glider Records /Belive), disponibile in digital download e su tutte le piattaforme digitali.

Il Concerto:

«Questo concerto in cui presenterò il mio ultimo disco è per me particolarmente importante perché mi esibirò nella mia terra – afferma Maurizio Petrelli – Da salentino DOC sarà una grande emozione. So che Lecce è una piazza esigente, vanta un’importante tradizione di melomani molto competenti, profondi conoscitori di opere liriche e di musica classica in genere. La musica leggera viene vista dai più come una sorella minore, ma io ho già avuto modo di sperimentare nel recente passato che c’è un pubblico che ama molto il mondo musicale al quale io appartengo. Vi aspetto!».

Ad accompagnare sul palco Maurizio Petrelli ci saranno i musicisti Nando Mancarella al pianoforte, Michele Colaci al basso, Stefano Nuzzone alla chitarra, Paolo Colazzo alla batteria e Franco Sgura alla tromba/flicorno.

I biglietti del concerto, organizzato dall’associazione musicale Soul Brothers e DeLù, sono disponibili in prevendita su ciaotickets.com e al botteghino delle Officine Cantelmo.

L’album:

“Scrivo Canzoni Per Mosche E Zanzare” è un album elegante, raffinato e intimista, che si allontana dagli stili della Big Band e della Jazz Orchestra . Complice di ciò sono stati sicuramente i due anni di lockdown, un lungo periodo di intensa introspezione e di profonda riflessione.

Attraverso quest’album Maurizio Petrelli traccia un bilancio del suo vissuto, ripercorre in musica esperienze di vita passate con l’amara consapevolezza di un mondo che non c’è più, ma soprattutto con una grande voglia di rinascita.

Tra gli arrangiatori di questo disco, oltre lo storico collaboratore Vincenzo Presta, si aggiungono Marcello Sirignano in “Nilo” ed “Effimero Amore”, Fernando Toma in “Ovunque Tu Sia” e Antonio Miguel Garcia Pino nel brano “Hey Maria”, registrato a Cuba.

Questa la tracklist:

“Nilo”, “Avanti c’è posto”, “Spicchio di luna” (cover di Sergio Caputo), “Una lettera”, “Vecchio farmacista”, “Ce la farai”, “Hey Maria”, “Un effimero amore”, “Questa è la mia vita” (cover di Domenico Modugno), “Ovunque tu sia”.

www.mauriziopetrelli.it

