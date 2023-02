Daisy Jones & The Six torna in libreria in occasione dell’arrivo , il 3 marzo su Prime Video, dell’attesissima serie TV tratta dal romanzo: 13 episodi realizzati da Amazon Studios e Reese Witherspoon con protagonisti Riley Keough e Sam Claflin.

Il libro ha ottenuto un successo planetario: è bestseller del New York Times e del Sunday Times, libro del mese per i librai indipendenti americani e libro dell’anno per le maggiori testate internazionali.

“Il romanzo più rock dell’anno” racconta la vorticosa ascesa di un iconico gruppo rock degli anni ’70, rivelando il mistero dietro la loro famigerata rottura.

«Leggere questa storia, narrata dalle voci degli stessi protagonisti, è come guardare una docuserie imperdibile su un’icona della musica. Un romanzo che ha stile ed energia da vendere.» — The New York Times

L’AUTRICE

Taylor Jenkins Reid è l’autrice di Carrie Soto Is Back, Malibu Rising, Daisy Jones & The Six e I sette mariti di Evelyn Hugo, tutti bestseller del New York Times. Ha esordito con i romanzi: One True Loves, Maybe in Another Life, Ti lascio per non perderti, Tu, io e tutto il tempo del mondo. Vive a Los Angeles con il marito e la figlia.

LA TRAMA

Daisy Jones & The Six: un gruppo rock diventato leggenda. I loro concerti hanno riempito gli stadi di tutto il mondo, le loro canzoni hanno infiammato le notti di un’intera generazione. Il loro mito è la favola di un’ascesa folgorante, dalle prime esibizioni nei locali underground al successo planetario. È l’incarnazione stessa di un’epoca in cui sesso, droga e rock’n’roll sembravano inscindibili. È la sintesi di un’alchimia perfetta: quel magnetismo unico tra Billy Dunne – il frontman della band, carismatico e tormentato – e Daisy Jones, splendida cover girl e cantautrice dal talento naturale, spirito libero e inafferrabile. Eppure, il 12 luglio 1979, dopo un concerto memorabile, il gruppo è scoppiato, sciogliendosi per sempre. Nessuno ha mai saputo perché…Fino a oggi.

Ex musicisti e manager, giornalisti e famigliari: sono stati tutti testimoni, e adesso, a quarant’anni di distanza, sono finalmente pronti a raccontare la verità. Ma ognuno ha la propria versione dei fatti.

Quella che rivive nelle loro voci è una storia di ragazzi di vent’anni, amici e amanti, fratelli e rivali; idoli sul palco, anime fragili a riflettori spenti. Una storia di notti folli e albe smarrite, sogni troppo grandi da afferrare e demoni troppo forti da annientare, passioni che accendono il sangue nelle vene. Perché una canzone non è mai soltanto una semplice canzone. C’è la vita, nella musica. Ed è impossibile dire dove finisca l’una e inizi l’altra.

Scheda tecnica

Daisy Jones & The Six (edizione tie-in)

di Taylor Jenkins Reid

Sperling & Kupfer

pagg. 352 euro 16,90

Data di uscita 14 febbraio 2023

Traduzione di Stefano Bortolussi

Versione ebook disponibile

