L’enigmatico e controverso rapper americano e la sua band “The Dark Army” arriva in Italia in occasione del tour europeo Stories of the Dark Army Heroes of War per presentare il suo ultimo album LOST SONGS seguito dal singolo THE WORLD IS ENDING il 12 maggio 2023 all’Arci Bellezza di Milano, in collaborazione con Caramello.

Confusione, tristezza, dolore e angoscia sono le emozioni che popolano la mente di Lil Darkie e che vengono espresse in un roboante e folle rap banger accompagnato da pesanti suoni di chitarre, bassi distorti e dalla sua voce urlante, ma arriva a coprire anche generi opposti come il blues e il country.

La personalità del rapper americano riflette una musica forte, urlata e sperimentale, diventata virale su TikTok grazie alle canzoni GENOCIDE e HAHA.

Nel 2019 pubblica il suo primo album LIL DARKIE CLASSICS e nello stesso anno SWAMPED DRAINED. Nel 2020, anno di grande attività per l’artista, pubblica THIS DOES NOT EXIST, YIN E SWAMP seguito dal singolo FIGHT!.

Nel 2022 è il turno dell’album LOST SONGS, seguito dal singolo THE WORLD IS ENDING.

