Abbigliamento da ciclismo invernale: saldi e occasioni da non perdere da Joule Lab

L’abbigliamento da ciclismo invernale è un must have per tutti gli appassionati e coloro che non vogliono rinunciare ad una sana pedalata anche quando le temperature diventano più rigide. Come accade spesso quando si tratta di abbigliamento sportivo, questi capi d’abbigliamento possono essere più costosi del previsto: quale momento migliore se non quello dei saldi per regalarsi o regalare una nuova giacca invernale da ciclismo?

Quale abbigliamento per ciclismo invernale indossare

Per le uscite in bicicletta nei mesi invernali è fondamentale acquistare un capo d’abbigliamento per ciclismo che sia comodo e pratico, funzionale per donare comfort e sicurezza agli appassionati di questo sport. Tra le principali alternative ci sono:

Intimo termico : il primo strato a contatto con la nostra pelle è l’intimo, per questo motivo è molto importante selezionare un intimo termico che permetta di eliminare l’umidità e di regolare la nostra temperatura corporea. I tessuti e i materiali dell’intimo termico sono solitamente tessuti leggeri e traspiranti o in lana merino.

: il primo strato a contatto con la nostra pelle è l’intimo, per questo motivo è molto importante selezionare un intimo termico che permetta di eliminare l’umidità e di regolare la nostra temperatura corporea. I tessuti e i materiali dell’intimo termico sono solitamente tessuti leggeri e traspiranti o in lana merino. Giacca : la giacca invernale da ciclismo è uno dei capi più importanti perché è lo strato più esterno che copre e tiene al caldo il nostro corpo. È, infatti, fondamentale scegliere una giacca invernale da ciclismo che sia calda, isolante, traspirante, ma non troppo spessa perché in questo caso andrebbe a limitare i movimenti del corpo. Molto spesso è realizzata con materiali o tessuti impermeabili o idrorepellenti.

: la giacca invernale da ciclismo è uno dei capi più importanti perché è lo strato più esterno che copre e tiene al caldo il nostro corpo. È, infatti, fondamentale scegliere una giacca invernale da ciclismo che sia calda, isolante, traspirante, ma non troppo spessa perché in questo caso andrebbe a limitare i movimenti del corpo. Molto spesso è realizzata con materiali o tessuti impermeabili o idrorepellenti. Pantaloncini termici e calzamaglia : per la parte inferiore del corpo esistono più possibilità tra cui scegliere. Si possono indossare dei pantaloni termici, dei gambali o una calzamaglia, l’importante è che siano pensati appositamente per proteggere il corpo dal freddo. Solitamente sono realizzati in materiali elasticizzati, come la microfibra di lino o di nylon, ideale per assicurare alti livelli di comfort e praticità.

: per la parte inferiore del corpo esistono più possibilità tra cui scegliere. Si possono indossare dei pantaloni termici, dei gambali o una calzamaglia, l’importante è che siano pensati appositamente per proteggere il corpo dal freddo. Solitamente sono realizzati in materiali elasticizzati, come la microfibra di lino o di nylon, ideale per assicurare alti livelli di comfort e praticità. Accessori: da non trascurare sono sicuramente anche gli accessori come per esempio, i guanti per proteggere le mani dal freddo, i copriscarpe per isolare il piede dall’aria e per mantenerlo asciutto, o ancora un sottocasco per tenere al caldo la testa.

Questi sono solo alcuni esempi di quali indumenti tipici dell’abbigliamento da ciclismo invernale: saldi e offerte sono l’occasione ideale per aggiudicarsi una giacca, pantaloni o accessori che renderanno l’escursione ancora più confortevole.

Perché scegliere un abbigliamento per ciclismo invernale

Per le uscite in bicicletta, sia con i modelli da corsa che con MTB, l’abbigliamento da ciclismo è un aspetto estremamente importante. La scelta può dipendere da vari fattori, come le proprie qualità fisiche e le condizioni dell’ambiente in cui si è soliti andare in bicicletta. L’abbigliamento per ciclismo invernale è fondamentale perché permette al corpo di limitare gli sbalzi termici e di regolare al meglio la temperatura del corpo in base alle condizioni ambientali esterne.

Per selezionare la qualità migliore e capire se gli indumenti sono i più adatti e comodi per le vostre uscite in bicicletta è possibile scegliere un abbigliamento per ciclismo invernale con i saldi, in modo da testare la qualità del prodotto al miglior prezzo.

Joule Lab ti offre il miglior abbigliamento da ciclismo invernale: approfitta dei saldi

Joule Lab nasce come negozio fisico a Giussano con l’obiettivo di offrire ai propri clienti una vasta gamma di prodotti che abbracciano ogni aspetto del ciclismo: dall’abbigliamento, agli accessori fino ai vari modelli di biciclette. Dal 2021 l’e-commerce Joule Lab spedisce i migliori prodotti per il ciclismo in tutta Italia, pensati e realizzati dalle aziende esperte del settore per garantire alte performance e un comfort ottimale in sella.

In occasione della stagione dei saldi che è appena iniziata, Joule Lab offre ad appassionati e non solo una vasta gamma di capi d’abbigliamento per il ciclismo invernale in sconto. Chi desidera quindi fare o farsi un regalo per migliorare la prossima escursione in bicicletta può visitare il negozio fisico a Giussano o lo store online e selezionare il capo d’abbigliamento più adatto alle proprie necessità.

