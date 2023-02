Martedì 7 febbraio i “GIOVANI” DEL FOLKSTUDIO, con Luigi “Grechi” De Gregori, Andrea Carpi e Francesco “Cisco” Pugliese, presentano a ROMA, presso il noto locale L’Asino che vola (Via Antonio Coppi 12 – ingresso libero – ore 21.30), la seconda edizione di “NOI NON CI SANREMO”.

Una serata dedicata alla canzone d’autore che propone un’alternativa agli schermi televisivi che trasmetteranno la prima serata del Festival di Sanremo.

«Ad ospitarci sarà un locale per noi importante, L’Asino Che Vola – dichiara Luigi “Grechi” De Gregori – ci guida lo Spirito del Folkstudio, quello di Harold Bradley, suo fondatore, e di Giancarlo Cesaroni, che lo diresse fino alla sua chiusura. Nelle sue diverse sedi, traballanti e a volte irregolari si innalzarono canzoni e musiche spontanee e innovative, alcune delle quali si imposero nelle più prestigiose platee italiane. Molti dei musicisti che si esibiranno in questa serata, mossero lì i loro primi passi, e non si sono fermati…altri li hanno seguiti in percorsi avari e avventurosi, ostinatamente “altri” rispetto a molte proposte musicali di oggi».

Oltre ai “Giovani” del Folkstudio, sul palco più’ di una dozzina di artisti, noti e meno noti, che vanno dai chitarristi Alberto Lombardi e Giovanni Pelosi, ai cantautori come Fabrizio Emigli e Leo Folgori, Renzo Zenobi e tanti altri.

Il trio Lucio Bardi, Paolo Giovenchi, Stefano Parenti, musicisti che hanno suonato nei concerti e nei dischi di grandi cantautori italiani.

E ancora artisti come Toni Turco, Tiziano Mazzoni, Francesco Manfredi, Peppe De Vena e altri; in serata anche l’esibizione di una promessa del pianoforte, come Edoardo Petretti. Spazio anche al bluegrass e allo swing condotto da Leonardo Petrucci, e non mancheranno tante altre sorprese.

