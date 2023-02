All’interno della cornice suggestiva della Basilica di San Celso a Milano si inaugura lunedì 6 febbraio 2023 la mostra “Incolpevoli” organizzata da Isorropia Homegallery. L’esposizione, aperta al pubblico dal 7 al 28 febbraio 2023 presenta le opere degli artisti Luca Coser e Piermario Dorigatti che interagiscono con i suggestivi ambienti del luogo sacro.

Il titolo della mostra, “Incolpevoli”, è preso in prestito dal capolavoro letterario di Herman Broch, ambientato nel periodo dell’ascesa di Hitler, ma non si riferisce tanto alla piccola borghesia “incolpevole” del nazismo, ma ferocemente colpevole sotto il profilo etico per la propria irresponsabile indifferenza, quanto a una domanda che si pone lo stesso Broch rispetto alla responsabilità etica dell’arte e degli artisti. “L’arte non ha mai convertito nessuno” afferma lo scrittore, che sottolinea il primato estetico dell’opera rispetto ai suoi significati etici.

Ed è qui che Luca Coser e Piermario Dorigatti, catturano il senso del titolo del loro evento espositivo, e in definitiva di tutto il loro lavoro: nel “convertire” dell’arte, nel “convertire di Celso”, Santo martire a cui è dedicata la Basilica che ospita la mostra, soprattutto nella fragilità connessa all’insufficienza del “convertire” propria dell’arte, ma anche, come una lama di luce, nella sua tensione verso un significato sociale che si estende fino al piano metafisico.

Informazioni

INCOLPEVOLI a cura di Isorropia Homegallery

7-28 febbraio 2023

Basilica di San Celso Corso Italia 37, Milano (a destra del Santuario di Santa Maria dei miracoli presso San Celso)

Opening: 6 febbraio 2023 dalle ore 17:00 alle ore 20:00

(Su invito e previa registrazione a: info@isorropiahomegallery.org)

Orari di apertura: mercoledì e sabato ore 16-19; domenica ore 11-13

