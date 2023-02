Martedì 21 febbraio i Flexx sono tra i Big che si sono esibiti sul palco di Una Voce per San Marino, in corsa per guadagnarsi un posto per rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest di Liverpool a maggio 2023.

Link all’esibizione: https://bit.ly/3IoGNn2

Flexx è un nuovo progetto eclettico dallo stile crossover, un viaggio musicale tra l’elettronica, il rock e la dance.

La voce è della urban pop diva Eliza G, già ben nota nel circuito Eurovision con vari podi raggiunti dei festival europei più prestigiosi, accompagnata dal dj e producer multiplatino Saintpaul noto nei club europei più esclusivi, e dalla chitarra di Palmè (Lorenzo Palmerini, già visto ad XFactor) e dal basso di D.D.S. (Daniele De Santo, vincitore del festival albanese Kenga Majike).

