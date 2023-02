Giovedì 16 febbraio 2023 salirà sul palco del Legend Club in viale Enrico Fermi 98 a Milano, il collettivo della scena urban romana DO YOUR THANG.

Le porte si apriranno alle ore 20.00 e il live inizierà alle ore 21.00 per poi concludere con l’afterset a cura di Dj Dibba

Dopo l’uscita del loro primo album “Gang Theory”, pubblicato il 10 giugno 2022 e distribuito da Believe, il collettivo è pronto a coinvolgere il pubblico con la loro musica ricca di energia per un live esclusivo e irripetibile con ospiti Willie Peyote, Sealow, Armani DOC e Numi.

Inoltre, durante la serata, saranno presenti altri special guest che a sorpresa saliranno sul palco insieme al collettivo.

“Gang Theory” è il risultato delle esperienze musicali di tutti i membri del DO YOUR THANG che si infilano e si adattano all’identità del collettivo, trovando all’interno del progetto il loro spazio e la loro autenticità.

La tracklist dell’album si compone di 15 brani tra cui i singoli “Charles De Gaulle”, “Trappole, “Mass Effect” feat. ENSI e “My Bad” feat. Willie Peyote che hanno anticipato temi e sound che caratterizzano l’intero disco.

Il DO YOUR THANG si prefigge di far conoscere il vero spirito che anima la sua musica e l’identità artistica. Attraverso l’autoironia, la provocazione e la riflessione, dà un assaggio della varietà di forme e colori che lo compongono e che, allo stesso tempo, tiene uniti i suoi membri.

