Crytical: “Solo Francesco”, primo album in uscita il 3 marzo

Dopo la partecipazione ad Amici 21 e la pubblicazione dei brani “L’Alba” e “Sarà il Vento che Fa Male”, il rapper abruzzese Crytical torna con la pubblicazione del suo primo album dal titolo “Solo Francesco” (Romance – distribuzione Ada Music Italy), in uscita il 3 marzo e disponibile per il pre – order.

Già dal titolo si intuisce quanto questo lavoro rappresenti la voglia di mettersi a nudo e mostrare le proprie fragilità da parte dell’artista.

Seppur giovanissimo, Crytical si distingue per la capacità di saper raccontare le esperienze vissute in prima persona e legate all’amore, all’amicizia e alla famiglia con uno stile personale, riconoscibile e maturo.

Con la sua penna e le sue barre, Crytical osserva la realtà che lo circonda con un animo romantico, sensibile e riflessivo, lontano anche dall’esaltazione di beni materiali o eccessi ispirandosi a un rap di matrice conscious.

“Scrivere questo disco mi ha salvato la vita in un momento cosi “complesso” per la mia normalità. L’ho accudito come un figlio, l’ho protetto nei momenti di instabilità e adesso sono pronto a farlo conoscere a tutto il mio pubblico perché so che saprà comprenderlo fino in fondo. La connotazione “solo” ha molteplici significati, in ogni traccia ne nascondo uno. Questo disco è dedicato a chi non sa più dove sbattere la testa ma ogni giorno continua la sua strada, a chi riesce a respirare soltanto nella sua “bolla”, a chi si sente perso ma sogna ancora in grande. Io non sono solo, sono solo Francesco”

