Ballerina a Sanremo: Arianna, Gianni Morandi e Sangiovanni

Si chiama Arianna Porchera la ballerina che a quasi 21 anni ha realizzato uno dei suoi sogni

Studentessa all’ultimo anno nella accademia di danza «Bounce Factory Dance Studio Milano» , ha partecipato come ballerina al recente Festival di Sanremo.

Lei insieme ad altri studenti dell’accademia, é stata scelta per la coreografia del balletto di «Fatti mandare dalla mamma» versione 2.0 e interpretata da Gianna Morandi insieme a Sangiovanni.

«E’ stata un’esperienza bellissima. Sanremo é il palco che ho sempre visto in televisione sin da bambina e nei giorni scorsi ho avuto l’opportunità di salirci e ballare. Una sorpresa e che mi ha riempito di gioia e per questo ringrazio i miei insegnanti», spiega Arianna.

Ma non é tutto. Arianna e i suoi colleghi hanno girato anche il video ufficiale della canzone di Morandi

«Voglio sottolineare che Gianni Morandi è molto simpatico, gentile, Sangiovanni timido, educato e molto professionale. E’ stato emozionante avere avuto anche questa possibilità. Girare il video con persone con loro é stata un’esperienza importante sia dal punto di vista professionale che umano», continua Arianna.

Arianna oltre a ballare studia “Storia del cinema e del teatro” all’università Cattolica di Milano.

Il suo sogno é quello di ballare per cantanti, seguire i tour come backup dancer, magari per Giorgia, Elisa, Laura Pausini o Rihanna. Non le interessano invece in modo particolare i talent.

Arianna rappresenta anche una ragazza che danza da sempre e che ha la passione per quello che fa e che ha sempre creduto in questa forma d’arte. Ha iniziato a ballare all’età di 6 anni nella scuola Fly Dance Studio a Baranzate con l’insegnate Cinzia Moia, l’anno scorso invece é stata protagonista davanti al Duomo di Milano nel corpo di ballo per un evento organizzato da Moncler

Prossimamente si esibirà in una gara a Bari e poi a Barcellona per un evento importante

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia