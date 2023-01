Sabato 28 e domenica 29 gennaio 2023, alle ore 16.30, su Canale 5, doppio appuntamento con “Verissimo”.

Sabato:

Per la prima volta a Verissimo sarà ospite una grande campionessa del salto in alto italiano: Sara Simeoni, in libreria con “Una vita in alto”. In studio, una cantante dal fascino senza tempo Rosanna Fratello, l’energia di Fabio Rovazzi e direttamente dalla fucina di talenti di “Amici” la ballerina Giulia Stabile. E ancora, intervista di coppia per Veronica Ciardi e il calciatore Federico Bernardeschi. Infine, a Verissimo la drammatica esperienza vissuta dall’influencer e imprenditrice Alice Campello, da qualche giorno mamma per la quarta volta.

Domenica:

Ospiti del talk show di Canale 5: Barbara D’Urso, che all’impegno in tv sta per affiancare, dopo molti anni, quello a teatro, Paola Barale e Paola Caruso, che sta affrontando un periodo molto complicato della sua vita. E ancora, Benedetta Parodi in studio con le figlie maggiori Matilde ed Eleonora. Infine, prima intervista tv di coppia per Ezio Greggio e la fidanzata Romina.

Verissimo

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia