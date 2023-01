Dal 7 all’11 febbraio Tananai sarà tra i cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo con il brano “Tango” e nella serata di venerdì 10, dedicata alle cover, si esibirà sul palco del teatro Ariston accompagnato da Don Joe con il brano “Vorrei cantare come Biagio”.

Conclusa la kermesse sanremese, sarà finalmente tempo per Tananai di tornare a suonare live nel tour, prodotto da Friends and Partners, RAVE, ECLISSI LIVE 2023, occasione per portare dal vivo i brani contenuti in “RAVE, ECLISSI”, il suo primo album di inediti, oggi certificato disco d’oro.

A partire da maggio, l’artista calcherà i seguenti palchi:

Palapartenopeo di Napoli venerdì 5 maggio

Palazzo dello Sport di Roma sabato 6 maggio

Mediolanum Forum di Milano lunedì 8 maggio

Tuscany Hall di Firenze mercoledì 10 maggio

Gran Teatro Geox di Padova, sabato 13 maggio

Sono 15 i brani che compongono il tour “RAVE, ECLISSI” (disco d’oro), tra cui le già note e apprezzate “ABISSALE” (certificato oggi disco di platino), “PASTA”, “SESSO OCCASIONALE” (doppio disco di platino), “ESAGERATA”, “MALEDUCAZIONE” e la hit “BABY GODDAMN” (triplo disco di platino, 4° canzone più ascoltata in Italia nel 2022 su Spotify, in top10 nella classifica Fimi/gfk dei singoli più venduti del 2022

