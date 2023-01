Nasca il teatro, nuovo spazio culturale e sociale in via Siracusa 28 nella Zona 167/B del Quartiere Stadio di Lecce , venerdì 3 febbraio alle 20:45 apre le porte per “Coralli cotti a colazione”, una passeggiata sonora inquieta, tra buio e albe sospese come i tempi in cui è nata, di Giorgio Consoli affiancato dal pianista Domenico Cartago.

Lo spettacolo nasce dall’omonimo album solista dell’attore, cantante, musicista e performer pugliese, leader della band Leitmotiv, pubblicato nel 2022 per Diga Records.

“Coralli cotti a colazione” non è un album vero e proprio, non è un audiolibro o propriamente un racconto sonoro: è tutto e niente di tutto ciò. “Coralli cotti a colazione” è un’opera sonora di ventiquattro tracce che raccontano storie, condivisibili, evocative e a tratti struggenti.

Attore, musicista, autore, acting coach e performer professionista pugliese, il tarantino Giorgio Consoli alterna la sua attività di attore e formatore professionista a quella di musicista con la band Leitmotiv, di cui è cofondatore, attivo dal 2001.

Con i Leitmotiv ha alle spalle quattro album distribuiti in tutta Italia, centinaia di concerti e diversi premi e partecipazioni.

Diplomatosi alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano nel 2005 con annesso Masterclass ha lavorato con molti maestri della scena Italiana ed Internazionale quali Luca Ronconi, Lev Dodin, Anatolj Vassiliev, Federico Tiezzi, Romeo Castellucci, Milo Rau in diverse produzioni sceniche.

Il pianista e compositore Domenico Cartago ha sviluppato un linguaggio personale che gli permette di spaziare e di collaborare, in differenti progetti musicali, numerose incisioni di dischi, con generi musicali che vanno dal jazz, al pop e alla musica elettronica.

Nel 2021 è docente di pianoforte jazz presso il Conservatorio “Antonio Vivaldi” di Alessandria ed attualmente è in fase di lavorazione il suo nuovo disco di composizioni originali.

Ingresso con contributo associativo

Info e prenotazioni 3286848339 – nasca@ippolitochiarello.it

