Ci guardano dai muri di Milano come se volessero dirci qualcosa, con gli occhi fissi su di noi e con quel piglio un po’ severo ed un po’ ironico.

Cosa si nasconde dietro quella doppia immagine, quel doppio livello comunicativo, quegli

abbinamenti così paradossali, irriverenti, misteriosi; dietro i “duelli”, o come li chiama

l’autore i “DUELS” ?

Le immagini che si stagliano sui muri ruvidi e freddi della città come vere e proprie opere d’arte in una sorta di galleria a cielo aperto, sono di un artista eclettico ed anticonformista, Riccardo Gaffuri.

Nell’epoca di internet e dei social non è stato difficile trovare il nome di questo autore così particolare e sicuramente non annoverabile nella categoria di persone che “lanciano il sasso e nascondono la mano”.

Diverse le tematiche, dal confronto politico, a quello religioso, oppure tra il più iconico duello tra Madonna e Madonna. Tematiche sociali, contro il bullismo, e la tematica ambientalista.

La sua è più una specie di denuncia sociale che il tentativo di fare scalpore con qualche graffito e qualche tocco di colore spray.

Riccardo Gaffuri, ha maturato un’esperienza ultraventennale nel settore delle costruzioni come architetto.

Con il tempo ha sviluppato altre ramificazioni legate all’arte … design, pittura, scrittura,

musica, regia.

Le sue collezioni pittoriche di maggior rilievo sono “Donna o Divina” (2018 – 2019) e

“Duels” (2019-2022) dalle quali sono tratte le opere qui esposte. Il primo romanzo di Riccardo reca il titolo: “Le pagine nascoste” (2017), edito dalla Casa Editrice Book Sprint Edizioni.

Diverse sono le sue realizzazioni videografiche tutte visionabile sul canale You Tube di

Riccardo Gaffuri.

Le opere di Riccardo celano messaggi e significati con una rilevanza socio – culturale differenziata, in molti casi con un esplicito riferimento all’Arte “Pop”.

Un artista non può cambiare il mondo, ma può far pensare e riflettere attraverso le sue opere.

