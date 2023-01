Da ieri martedì 17 gennaio, è disponibile, accompagnato dal videoclip, “AT LEAST I’M DANCING“, il nuovo singolo di RON GALLO che anticipa l’album “FOREGROUND MUSIC“, in uscita venerdì 3 marzo 2023 per l’etichetta Kill Rock Stars.

In questo brano dance-punk apocalittico la visione critica politica e sociopolitica di Gallo ne incontra un’altra più ludica e incoraggiante che, insieme a un senso dell’umorismo intellettuale, crea una danza mentale che oscilla tra speranza e crisi, interesse e apatia.

Anche il videoclip di “AT LEAST I’M DANCING” segue questo approccio ottimista, mostrandoci l’immagine quasi comica di un Ron che balla e si dimena mentre indossa delle cuffie giganti, combinata con frame presi dai social media, mentre il mondo brucia sullo sfondo.

“Cos’altro possiamo fare? Non so in che direzione stiano andando le cose, ma credo che il mondo sarà quello che noi lo faremo diventare e quindi fregarsene è sempre una buona scelta. Se non dovesse funzionare, almeno ci godremo gli ultimi momenti che abbiamo”. (Ron Gallo)

