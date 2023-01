Il romanzo verrà presentato a Roma venerdì 3 febbraio, alle ore 18.00 allo Spazio Giallo, via dei Riari 78.

Dialogheranno con l’autrice Elisabetta Migliorelli, giornalista del TG2 e Guendalina Salini, artista.

Con l’intervento musicale di:Tavier Salnisky bandoneon, Lorenzo Bucci chitarra,

duo di tango argentino: El Barrio.

Il romanzo, ambientato tra Roma, il Salento e la Sicilia, affronta molteplici tematiche, anche scomode, alla ricerca di una verità che setacci il fondo nero di un pozzo emotivo che attanaglia la protagonista e la riporti alla luce, interrompendo un cortocircuito che ha condizionato l’intera sua esistenza.

Pagine intense dal punto di vista umano e anche sociologico, dove i paesaggi che di volta in volta ospitano le vicende diventano essi stessi fedeli rappresentanti dell’umanità più varia che si affaccia lungo la narrazione.

Lo stile alterna toni intensi e drammatici a toni irriverenti e ironici, una peculiarità che avvince il lettore.

Anche lo stereotipo secondo il quale le donne dovrebbero avere un istinto materno naturale e un amore incondizionato per i bambini viene giustamente e definitivamente messo alla prova.

Attraverso la protagonista, le vicende che la coinvolgono e i flashback che la riportano alla sua infanzia, nel palazzo nobiliare a Lecce, e alle cause dei suoi tormenti, l’autrice affronta temi impegnativi che scavano nei rapporti famigliari, e in particolare nel rapporto tra madre e figlia.

Una madre sa come disarticolare chi è nata dalle proprie viscere.

Per Sofia Stucchi Floryanni la parte più gratificante è minarne la vulnerabilità in modo da potersene avvantaggiare.), e rivelano quanto possano condizionare la vita adulta (l’incapacità di autoaffermazione, la sfiducia in sé stessa e il poco rispetto per sé), le scelte, l’incapacità di prendere determinate decisioni e quanto possano portare a un autolesionismo e a un autosabotaggio disperato (la bulimia che la tiene in ostaggio).

Tessa Rosenfeld nasce a Santa Monica, da padre americano e madre italo-russa. Graffio, il suo primo romanzo è ambientato a Roma e nel Salento dove risiede con suo marito Fabio Calenda e due adoratissimi cani.

www.lineaedizioni.it

