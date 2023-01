Massimo Paracchini e la mostra “Hanging Hearts”

Dopo le recenti video esposizioni a Palma di Maiorca e a Miami e la mostra personale organizzata dalla galleria Nelson cornici che ora ha chiuso i battenti, torna ad esporre nuovamente in vetrina con una mostra intitolata “Hanging Hearts” da “Rosso Smeraldo Arte” (Arte, giochi e creatività) di Gloria Gallarati a Vercelli, in via Fratelli Bandiera n.18, alcune opere a forma di cuore sul tema dell’amore per il periodo di Carnevale e di San Valentino e che rispecchiano perfettamente la ricerca attuale dell’artista sulla tridimensionalità.

