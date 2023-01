Le Blackpink sono un fenomeno mondiale, nonché una delle girlband più celebri di tutti i tempi. Ora fanno la Storia come primo gruppo K-POP ad esibirsi al celebre festival Coachella in qualità di headliner sabato 15 e 22 aprile 2023.

Jisoo, Rosé, Lisa e Jennie avevano già calcato il palcoscenico del celeberrimo festival nel 2019 ma questa sarà la loro prima volta come headliner. Porteranno il loro repertorio e le canzoni dell’ultimo album “Born Pink” davanti a centinaia di migliaia di spettatori presenti alle due date e a milioni di utenti collegati.

Per celebrare l’annuncio, il brano “Hard to Love” sarà in tutte le radio italiane a partire da venerdì 20 gennaio 2023. “Hard to Love” è un pezzo dalle sonorità pop e disco, dal ritornello immediato e irresistibile.

Alla fine del 2022 le Blackpink sono state elette da TIME MAGAZINE come ‘Entertainer of the Year”.

Ennesimo traguardo per le ragazze, che hanno chiuso un’annata di record e successi enormi.

“Lavoriamo sodo per sembrare delle supereroine” – ha raccontato Jennie nell’intervista con la celebre testata – “Ma alla fine della giornata siamo solo delle ragazze molto normali”.

Dal 15 ottobre scorso il gruppo è impegnato nel nuovo tour mondiale che tocca quattro continenti e che vede la partecipazione di oltre 1 milione e mezzo di spettatori. Tutte le date del “Born Pink Tour” sono disponibili qui: https://blackpinklive.com/

BORN PINK: TRACKLIST

Pink Venom Shut Down Typa Girl Yeah Yeah Yeah Hard to Love The Happiest Girl Tally Ready for Love

